Minagricultura presentará proyecto para reactivar el campo

Según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, entre las medidas que contemplará la iniciativa del Gobierno se encuentran varias de carácter tributario y aduanero para abaratar los costos de producción.



Se propondrá la reducción de aranceles para insumos; se facilitará la importación de equipos para que el agro sea más moderno y competitivo y se formalizará el trabajo rural para hacer más digna la vida del campesino.



El proyecto (diferente al de desarrollo rural y tierras que se viene consultando con las comunidades étnicas) está orientado también a fortalecer a los sectores más sensibles frente a los Tratados de Libre Comercio y será presentado el 20 de Julio, informó el titular de la cartera agropecuaria.



