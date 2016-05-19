Junta de Pacific ratifica propuesta de reestructuración con Catalys

La Junta Directiva Pacific ratificó la transacción de reestructuración con Catalist, pues considera que sigue siendo la mejor opción para los intereses de compañía, incluso en comparación con la oferta recibida el 7 de mayo de 2016 por de EIG Management Company.

La decisión se toma después de consultar, por conducto de su Comité Independiente, con los acreedores que apoyan la transacción, a través de los asesores del Comité Ad Hoc y los agentes administrativos de los prestamistas bancarios.

Así mismo agrega que la Superintendencia de Sociedades de Colombia emitió una resolución mediante la cual rechaza la solicitud de EIG de posponer el otorgamiento de la orden de reconocimiento en Colombia sobre la transacción de Reestructuración con los Acreedores y Catalyst.

La actualización sobre la propuesta de transacción de reestructuración se hizo con los acreedores que poseen más del 78% del monto de capital de la deuda de la Compañía de aproximadamente US$ 5,3 millones.

Cabe recordar que en días pasados uno de los accionistas mayoritarios, el grupo O'Hara pidió a las Supersociedades que los reconozca como terceros interesados en el proceso de reestructuración y considere la propuesta de EIG.