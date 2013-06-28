Inversionistas del Fondo Premium insisten en ser víctimas en el caso Interbolsa

El abogado Jaime Granados, apoderado del Fondo Premium, radicó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que los inversionistas del fondo sean reconocidos como víctimas en el proceso que se adelanta por el descalabro de la comisionista Interbolsa.



Cabe recordar que durante la audiencia de formulación de imputación de cargos para 17 personas que serán vinculadas al caso de la intervenida firma comisionista, la jueza 64 de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía de excluirlos como víctimas en esta primera etapa del caso.



Autor: Laura Palomino.