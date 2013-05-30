Inversionistas de InterBolsa en Luxemburgo recuperarían $88.914 millones
Serán los primeros inversionistas que reciban los dineros en el proceso de liquidación que se adelanta sobre la holding. Los recursos se invirtieron a través de emisión de bonos.
El agente liquidador de la holding de InterBolsa, Pablo Muñoz, anunció en www.wradio.com.co la culminación del proceso de reclamaciones por parte de los inversionistas que resultaron afectado del escándalo de la firma.
De acuerdo con el funcionario los primeros que recibirán los recursos son los inversores de la empresa que se encontraban en Luxemburgo.
Estos suman alrededor de 300, los cuales estaban en InterBolsa Holdco Company, sociedad que fue liquidada por las autoridades de ese país por sus niveles de insolvencia.
Muñoz explicó que el total de las reclamaciones sumaron $520.000 millones, de los cuales solo se aceptaron $190.000 millones.
El agente liquidador señaló que las pretensiones rechazadas sumaron $234.546 millones, mientras se mantiene en el litigio $38.215 millones.
En total los recursos que recibirán los inversionistas de Luxemburgo suman $88. 914 millones, los cuales serían desembolsados en cerca de 4 meses.
“Ya se terminó la primera parte de este proceso de reclamaciones, ahora la Superintendencia de Sociedades iniciará la evaluación lo que tomará unos dos meses, y a partir de allí iniciaremos los correspondientes pagos”, dijo Muñoz.
Ahora el agente liquidador está en los trámites para la recuperación de dineros que InterBolsa tiene en cuentas bancarias, títulos, bonos y papeles en el mercado de valores.
Precisamente sobre este aspecto donde más hay recursos es en Coltejer, Fondos de Capital Privado de InterBolsa, Metrolínea y otros emisores.
El principal problema, según reconoce Muñoz, está con los deudores particulares como lo son el italiano Alessandro Corridori, María Eugenia Jaramillo, Manrique y Manrique, y algunas empresas de Violy McCausland.
De los $190.000 millones hasta el momento se prevé que se pueda responder con $163.324 millones para los inversionistas afectados por el escándalo de InterBolsa.
