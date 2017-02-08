Hasta el 28 de febrero almacenes de agroinsumos podrán vender su cartera a Finagro

El Ministerio de Agricultura informó que hasta el 28 de febrero, los almacenes de agroinsumos podrán vender su cartera a Finagro.

Serán beneficiados quienes tengan deudas hasta de $361.500.000, vencidas al 31 de diciembre de 2013, dependiendo de su capacidad de endeudamiento y del valor de sus activos en respaldo de las mismas.

Igualmente, se informó desde el Ministerio que esta semana volvieron a participar pequeños productores en la junta directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), el cual ha venido aliviando las deudas de los campesinos a través de la compra de cartera a bancos y almacenes de agroinsumos.