Grupo Aval se queda con el fondo de pensiones y cesantías del BBVA en Colombia

Grupo Aval Acciones y Valores S.A ha perfeccionado la compra del 99,99% de las acciones de “BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.".



Igualmente, se informó que Horizonte continuará operando de forma independiente con el objetivo de entregar a los pensionados, afiliados y empleadores una oferta de productos, servicios y valores agregados integral y diferenciada.



Grupo Aval mantiene el liderazgo en la categoría de administración de pensiones bajo el régimen privado de ahorro individual con solidaridad (RAIS) que ostenta desde la creación del sistema.

