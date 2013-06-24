6AM W6AM W

Fiscalía imputará cargos a implicados en el caso InterBolsa

Serán 16 las personas a las que el ente acusador les imputará cargos, entre ellos el presidente de la comisionista, Rodrigo Jaramillo, y el italiano Alessandro Corridori.

Foto: El Tiempo

Este lunes (24 de junio) empezará en firme el proceso ante la justicia por el descalabro de la comisionista de bolsa, InterBolsa, tras la imputación de cargos a los implicados por parte de la Fiscalía.

En la Fiscalía, consideran que hay el suficiente material probatorio para imputarles a estas personas los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.

 

