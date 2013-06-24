Fiscalía imputará cargos a implicados en el caso InterBolsa

Este lunes (24 de junio) empezará en firme el proceso ante la justicia por el descalabro de la comisionista de bolsa, InterBolsa, tras la imputación de cargos a los implicados por parte de la Fiscalía.



Serán 16 las personas a las que el ente acusador les imputará cargos, entre ellos el presidente de la comisionista, Rodrigo Jaramillo, y el italiano Alessandro Corridori.



En la Fiscalía, consideran que hay el suficiente material probatorio para imputarles a estas personas los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.



