El sector de la industria no lo podemos dejar ‘marchitar’: Minhacienda
El ministro Cárdenas afirmó que la industria ha sido uno de los sectores más golpeados y por eso se deben adoptar medidas para reactivarla.
El ministro Mauricio Cárdenas, afirmó en www.wradio.com.co que la industria ha sido uno de los sectores más golpeados de la economía colombiana y por eso se deben adoptar medidas para reactivarla.
“Es necesario adoptar políticas más activas para apoyar a la industria, ese sector no se puede dejar marchitar”, señaló el ministro, quien afirmó que con medidas como frenar el contrabando colaborarán para impulsar al sector.
Además, dijo que se debe controlar la competencia desigual y que al Gobierno Nacional “no le temblará la mano” para controlarla.
“Esperemos que con ciertas medidas podamos darle la vuelta al sector de la industria y darle crecimiento positivo”, indicó.
