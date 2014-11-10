Descargas eléctricas, lluvias y granizo afectan operaciones aéreas en el país

La

Aeronáutica Civi

l informó que, debido a las fuertes lluvias y tormenta eléctrica presentada desde el mediodía de este lunes, se afectaron considerablemente las operaciones aéreas del país, hecho que redujo la capacidad de las pistas de El Dorado, en un 70 por ciento, es decir, opera con 15 aterrizajes y 40 despegues por hora.

El fenómeno meteorológico también afectó las luces de la

pista norte (Engativá)

del principal aeropuerto del país, situación en la que ya se viene trabajando con personal de radioayudas de la Aeronáutica Civil para restablecer el servicio.

La Aerocivil invitó a todos los viajeros a que permanezcan informados con personal de las aerolíneas por

posibles cambios es sus itinerarios

y estar enterados del estado de los aeropuerto.