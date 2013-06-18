De las 19.000 solicitudes de títulos mineros se han rechazado el 95%
El ministro Federico Renjifo dijo que la ronda minera no se realizará este año, sino que quedó aplazada para 2014.
Así lo dio a conocer el ministro de Minas, Federico Renjifo, quien indicó que a los 9.000 títulos vigentes se les está haciendo una fiscalización a fondo, que finalizará en 2014.
Según Renjifo, se deben realizar 50.000 visitas para determinar si las mineras están cumpliendo las normar ambientales y conocer el número de personas que trabajan en estas.
El jefe de la cartera de Minas reconoció en www.wradio.com.co que la conocida Ronda minera no se realizará este año y queda aplazada para 2014. Explicó que la Ronda es una especie de subasta que tiene plazo de hasta 10 años para hacerse.
“Tenemos que tener conocimiento del área de minería (…) una vez hecho eso, se debe tomar la decisión de qué aérea se saca a la ronda”, señaló.
