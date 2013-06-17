6AM W6AM W

Programas

Claro aseguró que no ha sido notificado de ninguna sanción de la SIC

La compañía emitió un comunicado en el que se refiere a la versión de una supuesta sanción impuesta en su contra por infracción a la libre competencia.

Foto: El Tiempo.

Foto: El Tiempo.(Thot)

Comcel (Claro) aseguró este lunes que no ha sido notificado sobre una posible sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a la compañía.

“La referencia a una posible sanción a la compañía está basada en una recomendación de un alto funcionario de la SIC hecha pública, a través de los medios de comunicación y no constituye un hecho administrativo oficial”, señala la empresa.

Este lunes, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca, radicó ante el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, el Informe Motivado acerca de la investigación que la Entidad adelantó contra Comcel (Claro) por la presunta infracción a las normas sobre protección a la libre competencia en lo relacionado con los procesos de Portabilidad Numérica Móvil (PNM).

Frente al tema, Comcel cuestionó que los procesos que deben seguir un marco jurídico e institucional, respetando las normas vigentes y el derecho al debido proceso, sean discutidos en los medios de comunicación.

“La publicación de este tipo de informaciones genera presiones mediáticas, e incluso podría conllevar a un posible pre-juzgamiento por parte de la autoridad responsable de tomar una determinación final en esta investigación”, indica Comcel en el comunicado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad