Banco de la República venderá $500 millones de dólares para estabilizar tasa de cambio

El Banco Central colombiano anunció la intervención al mercado cambiario, debido a que el dólar cerró 3% por encima del promedio de los últimos 20 días cumpliendo las condiciones para realizar la operación.

La subasta de divisas se activará este viernes 20 de mayo bajo un modelo de opciones, es decir que los inversionistas interesados en comprarle dólares al emisor pagarán el derecho para ejercer la opción de compra dentro de los siguientes 30 días.

El objetivo de la operación es estabilizar la tasa de cambio que este jueves cerró a $3.056,32, lo que significa que subió 24 pesos con respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que aplicó.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas explicó que este es un mecanismo que permite controlar la volatilidad del dólar, que no se presenten cambios bruscos diseñado para hacerse en los próximos 30 días.

“Los intermediarios interesados en comprar esos dólares, ofrecerán un precio por esa opción y será el mercado el que determinará cuanto pesos van a pagar por los 500 millones de dólares”, señaló.

Así mismo, insistió que un dólar sobre los 3.000 pesos es bueno para la economía, pues ayuda a recuperar la competitividad que el país perdió con la revaluación.

Cárdenas agregó que la intervención se estableció por una vez, una decisión adicional e igual, requerirá de la aprobación de la Junta Directiva del Banco de la República.