Acción de Tecnoglass fue suspendida de la Bolsa de Valores de Colombia

La Bolsa de Valores de Colombia informó su decisión de suspender las negociaciones de las acciones ordinarias de Tecnoglass por el incumplimiento en la entrega de un informe anual.



A través de la información relevante de la Superintendencia Financiera, la BVC señaló que la empresa “debe reportar para el para el año fiscal terminado el 31 diciembre de 2015 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y como emisor listado en NASDAQ, así como a la Superintendencia Financiera de Colombia, hecho que fue motivo de análisis en la sesión del Consejo Directivo de la BVC este jueves.



Tras el pronunciamiento de la Bolsa colombiana, Tecnoglass consideró la decisión como "precipitada" y manifestó su inconformidad con la BVC a través de un comunicado.



En la misiva, la empresa asegura que "viene trabajando de la mano con sus auditores externos para efectuar las inclusiones y re expresiones necesarias dentro del plazo autorizado por las autoridades pertinentes, del envío del informe anual 10K".



La firma agregó que "Nasdaq autorizó a la compañía con un tiempo prudente (hasta el 17 de junio de 2016) para resolver los temas faltantes o para entregar un plan de resolución sobre los mismos".



Por ello, señaló que se están realizando las actividades pertinentes para efectuar los ajustes contables necesarios.



Argumentó que “no es posible concluir que se esté presentando una variación negativa en el desempeño operacional, administrativo y financiero de la compañía que justifique la decisión de la BVC de suspender la negociación de las acciones ordinarias".



La BVC aclaró que la activación de la negociación de la especie, en caso de resultar procedente, "será informada oportunamente".