A partir de abril la tasa de interés bancario y de usura bajarán: Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia asegura que con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 22.33%, lo cual representa una disminución de 1 punto básico (- 0.01%) en relación con la anterior certificación (22.34%).

Así mismo, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 33.50% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos, cifra que para el período señalado se sitúa en 33.50% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, resultado que representa una disminución de 1 punto básico (-0.01%) con respecto al periodo anterior (33.51%)

Todo esto bajo la expedición de la resolución 0488 del 28 de marzo de 2017 por la cual certifica el interés Bancario Corriente para el periodo del primero de abril al 30 de junio.