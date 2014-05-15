6AM W6AM W

A marzo de 2014, ganancias de los bancos en el país ascienden a 2.2 billones de pesos

Según la Superfinanciera, las ganancias de los establecimientos de crédito del país fueron de 2,57 billones de pesos, de los cuales 2,23 billones fueron las ganancias de los bancos

De acuerdo con la

Superintendencia Financiera de Colombia

, en los primeros meses del año, las ganancias de los establecimientos de crédito del país fueron de

2,57 billones de pesos

, de los cuales

2,23 billones fueron las ganancias

de los bancos y las demás las utilidades de las corporaciones financieras.

