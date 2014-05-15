A marzo de 2014, ganancias de los bancos en el país ascienden a 2.2 billones de pesos
Según la Superfinanciera, las ganancias de los establecimientos de crédito del país fueron de 2,57 billones de pesos, de los cuales 2,23 billones fueron las ganancias de los bancos
Noticia en desarrollo…