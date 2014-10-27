6AM W6AM W

&#8203;Nariño tiene un déficit de tres millones de galones, dice Fendipetróleo

Fendipetróleo dijo que actualmente tienen un cupo de 8 millones de galones, lo cual calificó como deficiente.

Luis Ernesto Chávez, de Fendipetróleo, dijo que están a la espera de la resolución por parte el Gobierno del incremento de cupos para atender la demanda de consumo de combustibles para los 64 municipios.

 Chávez dijo que actualmente tienen un cupo de 8 millones de galones, lo cual calificó como “deficiente”.

“Tenemos déficit de tres millones de galones”, indicó. 

