500 sombreros vueltiaos serán vendidos en Asia
Así lo confirmó la primera dama de la Nación, María Clemencia de Santos, a www.wradio.com.co.
La primera dama afirmó que los 500 sombreros serán embarcados en el Buque Gloria para ser comercializados en Asia.
Dijo que la idea es mostrar la originalidad del sombrero, el cual es hecho a mano.
