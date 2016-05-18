Sevilla hace historia en la UEFA Europa League

El fútbol español pasa por su mejor momento, ya que no solo habrá final entre dos equipos de ese país en la Liga de Campeones de Europa, hace pocos minutos, el Sevilla, dirigido por Unai Emery, ganó su tercer título de manera consecutiva al imponerse 3-1 al Liverpool.

Aunque los ingleses empezaron ganando con un golazo de Daniel Sturridge al minuto 37, y dominaron la primera mitad del partido. Kevin Gameiro empató el partido en el minuto 46, cuando acababa de empezar el segundo tiempo. Posteriormente, el capitán Koke anotó a los minutos 64 y 70, acabando con la moral de los dirigidos por Jürgen Klopp.

El primer título de Europa League para el equipo andaluz fue en la temporada 2005-06, bajo la conducción de Juande Ramos, cuando goleó 4-0 al Middlesborough, y al año siguiente volvieron a conquistar la copa con una victoria por penaltis ante el Espanyol.

Luego, en la temporada 2013-14 vencieron al Benfica por penaltis, en un equipo del que hacía parte el delantero colombiano Carlos Bacca. Y en la edición pasada, un apretado triunfo 3-2 frente al Dnipro de Ucrania con dos goles de Bacca les dio el cuarto título.

Con la conquista de hoy, Sevilla se mantiene al frente de la tabla de los equipos que más veces han ganado este trofeo: 5 oportunidades, y España, se convierte en el país que más títulos ha conseguido con 10, seguido por Italia con 9.