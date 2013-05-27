Sabía cuál era mi papel dentro del equipo, dice Rigoberto Urán
Para el ciclista colombiano el objetivo de terminar segundo en el Giro de Italia es una gran logro porque pornostica buenos tiempos en el deporte pedal para Colombia.
Luego de obtener el segundo puesto en el Giro de Italia 2013, el ciclista colombiano le contó a www.wradio.com.co que su lucha constante fue con el clima, pero que estos factores hacen parte de la competencia.
Urán reiteró que las condiciones climáticas fueron duras y que “la idea de estar dentro del podio es muy bonita”. Dijo que la buena participación de Carlos Betancour entre los jóvenes, pronostica buenos tiempos para Colombia.
El ciclista colombiano también explicó que las técnicas y formas de entrenamiento en Colombia son diferentes a las europeas, “el ritmo de carrera es muy alto, el clima y los acondicionamientos para las carreras varían”.
Frente a los controles de dopaje Urán afirmó que “las condiciones para todos son iguales”, dijo que existe un control permanente durante todo el día y toda la carrera, y que el sistema está en un proceso de avanzada.
Acerca del futuro dijo que se debe concentrar con el equipo SKY, para determinar en cuál competencia participará, “si el Tour de France o la Vuelta a España”.
