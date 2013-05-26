Rigoberto Urán, el primer colombiano en pisar el podio del Giro de Italia

Carlos Betancur

, otro colombiano de apenas 23 años, conquista el título de

mejor joven

El italiano

Vicenzo Nibali (Astana) fue el vencedor del Giro

de Italia y estará en lo más alto del

podio que por primera vez recibe a un colombiano: Rigoberto Urán

El ciclista italiano Vicenzo Nibali (Astana) se adjudicó el Giro 2013 tras disputarse la vigésima primera y última etapa, entre Riese Pío X y Brescia, de 197 kilómetros, en la que se impuso el británico Mark Vaendish (Omega) que logra su quinta victoria en la carrera.









Nibali, segundo en la edición de 2011 y tercero en la de 2010, logró su sueño de terminar en lo más alto del podio final.

Nibali estuvo acompañado en el podio por el colombiano Rigoberto Urán (Sky), primer colombiano que sube al cajón final de la general individual de la prueba, y el australiano Cadel Evans (BMC).









Los últimos kilómetros del Giro, como suele ser habitual en las grandes vueltas, fueron una especie de homenaje a los diferentes ganadores, especialmente a Nibali, el "tiburón del estrecho", que llevaba buscando el peldaño más alto de su carrera favorita desde hace muchos años.









Al contrario que en jornadas anteriores marcadas por el frío y la nieve donde hubo batalla, en esta ocasión el sol se dejó ver de vez en cuando, pero el pelotón se lo tomó con calma, dando por bueno lo cosechado antes de llegar al circuito de la ciudad de Brescia.









Fue en las calles de Brescia, donde estaba la última meta, cuando comenzó la batalla, la lucha entre los equipos con esprinters. Una vez más, el más fuerte fue Mark Cavendish que invirtió 5 horas, 30 minutos y 9 segundos, en los 197 kilómetros, el mismo tiempo que los italianos Sacha Modolo (Bardini) y Elia Viviani (Cannodare) que daban tiempo al pelotón de Nibali.