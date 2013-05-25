Giro de Italia: el colombiano Rigoberto Urán es segundo en la general
Vincenzo Nibali logró mantener el liderato al término de la penúltima etapa, la número 20, escoltado por tres colombianos que llegaron de segundo, tercero y cuarto.
El italiano Vicenzo Nibali (Astana) se adjudicó la vigésima etapa del Giro de Italia con autoridad, la segunda en su cuenta en esta edición, y dejó claro que, salvo un accidente, será el ganador de la carrera.
Los 210 kilómetros de la etapa, entre Silando y el alto de las Tres Cimas de Lavaredo, los recorrió Nibali en 5 horas, 27 minutos y 41 segundos.
Trás él llegaron los colombianos Dabio Duarte, a 17 segundos, y Ribogerto Durán, a 19
.
La general individual sigue comandada por Nibali (Astana), que se enfundó la camiseta rosa de líder en la octava etapa. La segunda posición es ahora para el colombiano Rigoberto Urán (Sky), a 4:43 minutos
, y la tercera para el australiano Cadel Evans (BMC), a 5:57.
El recorrido de la etapa, una jornada de alta montaña considerada clave para el desenlace del Giro por su dureza, tuvo que ser rectificado debido a la nieve y el frío.
De los cinco altos previstos inicialmente tan sólo se subieron el Croci y las Tres Cimas de Lavaredo. Fueron suprimidos los míticos Costalunga, San Pellegrino y Giau.
El holandés Gesink, cuarto en la pasada edición, y el italiano Danilo di Luca, suspendido por la UCI por dopaje, no iniciaron la jornada.
La última etapa unirá, si el frío y la nieve no lo impiden, Riese Pío X y Brescia, con 199 kilómetros de un recorrido principalmente llano.