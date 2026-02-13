Esteban Chaves gana la etapa reina del Giro de Italia

Esteban Chaves entró a la meta con un tiempo de 6h.06.16, además de lograr la victoria en la etapa 14 del Giro de Italia, se metió en el tercer lugar de la general.

Junto al colombiano llegó el holandés Steven Kruijswijk (Lotto Jumbo), que se enfundó la camiseta rosa de líder, y el austríaco Georg Priedler (Giant).

La etapa 14 se disputó entre Alpago y Corvara, de 210 kilómetros.

Declaraciones de Esteban Chaves

[Video] Fuertes críticas de Esteban Chaves a la alcaldía de Enrique Peñalosa

"Estoy realmente feliz. Ganar la etapa reina del Giro es algo muy especial. Esto no es sólo para mí, sino para el equipo, que funcionó muy bien en todo el día. Además, para todos los componentes del Orica, los mecánicos, masajistas y las personas que trabajan fuera de la carrera. Este equipo es una gran familia".

"Todo el mundo iba hoy al límite. Cuando atacó Kruisjwijk traté de seguirle y lo logré. Esa fue la clave. Era una subida empinada, y luego, cuando vimos a Nibali en el descenso empezamos a trabajar juntos para que no nos alcanzara".