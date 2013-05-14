Entre colombianos no nos perseguimos: Betancur, segundo en la etapa 10 del Giro
El ciclista colombiano del equipo francés AG2R, Carlos Alberto Betancur, contó en www.wradio.com.co que desde comienzo de 2013 los colombianos se pusieron como “meta no perseguirnos entre nosotros”.
Betancur, segundo en la 10 etapa del Giro de Italia, dijo que Rigoberto Urán, del Sky, y ganador de esa etapa, llevaba “buen ritmo, un ritmo fuerte” lo cual hizo que llegara primero.
“Urán es un excelente corredor, un segundo puesto para mí en el Giro es muy importante”, señaló el corredor colombiano que lleva 3 años corriendo en Europa.
De igual forma, sostuvo que llegar a ganar el Giro de Italia es “muy difícil”, aunque reconoció que “aun es muy joven” y le faltan muchas etapas por correr y ganar.
“Quiero felicitar a Rigoberto Urán (…) y estamos haciendo las cosas muy bien para dejar el nombre de Colombia en alto”, puntualizó.
