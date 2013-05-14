El colombiano Rigoberto Urán ganó la 10ª etapa del Giro. Betancur segundo

El colombiano ganó en solitario la décima etapa del Giro de Italia, disputada entre Cordenons y Altopliano del Montasio, de 167 kilómetros, primera jornada de montaña.



Urán, de 26 años, atacó en la subida al inédito Altopiano del Montasio, a 7 kilómetros de meta, y ya nadie le puso alcanzar. El subcampeón olímpico en ruta marcó un tiempo de 4h.37.42.



Otro colombiano, Carlos Alberto Betancurt (Ag2r), entró a continuación a 20 segundos y el líder, Vincenzo Nibali, tercero a 31 junto a Cadel Evans.



El gran perjudicado de la etapa fue el británico Bradley Wiggins (Sky), que cruzó la meta a 1.08 del ganador.



Mañana miércoles 15 de mayo, la undécima etapa, entre Cave del Predil y Erto, consta de 184 kilómetros y tendrá final en alto.