El colombiano Rigoberto Urán ganó la 10ª etapa del Giro. Betancur segundo

Los colombianos ganaron la décima etapa del Giro disputada entre Cordenons y Altopliano del Montasio. Urán ocupa el tercer lugar en la clasificación general.

El colombiano ganó en solitario la décima etapa del Giro de Italia, disputada entre Cordenons y Altopliano del Montasio, de 167 kilómetros, primera jornada de montaña.

Urán, de 26 años, atacó en la subida al inédito Altopiano del Montasio, a 7 kilómetros de meta, y ya nadie le puso alcanzar. El subcampeón olímpico en ruta marcó un tiempo de 4h.37.42.

Otro colombiano, Carlos Alberto Betancurt (Ag2r), entró a continuación a 20 segundos y el líder, Vincenzo Nibali, tercero a 31 junto a Cadel Evans.

El gran perjudicado de la etapa fue el británico Bradley Wiggins (Sky), que cruzó la meta a 1.08 del ganador.

Mañana miércoles 15 de mayo, la undécima etapa, entre Cave del Predil y Erto, consta de 184 kilómetros y tendrá final en alto.

