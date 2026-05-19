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19 may 2026 Actualizado 11:43

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¡Así será la fiesta de cumpleaños de Neymar!

El jugador del Barcelona celebra su cumpleaños número 25. La celebración será en un famoso club, ubicado en el mejor sector de la ciudad.

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El brasileño ha decididido celebrar por lo alto. Por tal razón, reservó en uno de los lugares más famosos de Barcelona, el club Nuba, en donde espera celebrar con sus compañeros, amigos y familiares.

Sin embargo, aún no se sabe cuáles jugadores del equipo español asistan, ya que se acerca el certamen contra el Atlético en la disputa por la Copa del Rey. Neymar aprovechará su sanción para poder celebrar sin restricciones.

Por su parte, los familiares del jugador ya se encuentran en Barcelona para asistir a la celebración.

 

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