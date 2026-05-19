¡Así será la fiesta de cumpleaños de Neymar!

El brasileño ha decididido celebrar por lo alto. Por tal razón, reservó en uno de los lugares más famosos de Barcelona, el club Nuba, en donde espera celebrar con sus compañeros, amigos y familiares.

Sin embargo, aún no se sabe cuáles jugadores del equipo español asistan, ya que se acerca el certamen contra el Atlético en la disputa por la Copa del Rey. Neymar aprovechará su sanción para poder celebrar sin restricciones.

Por su parte, los familiares del jugador ya se encuentran en Barcelona para asistir a la celebración.