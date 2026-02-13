Armero, a pagar 1.500 dólares de fianza al ser acusado de violencia doméstica

El futbolista colombiano Pablo Armero fue acusado hoy de violencia doméstica tras haber sido detenido este martes en un hotel de Miami Beach (EE.UU.) por agredir a su esposa, María Elena Bazán, según el reporte de la Policía.



El lateral zurdo del Udinese italiano, que participó con la selección colombiana en el Mundial de Brasil 2014, recibió hoy una orden de alejamiento de la madre de sus dos hijos y le fijaron una fianza de 1.500 dólares, según el canal local CBS.



La víctima aseguró a la policía que este incidente hace parte de un historial de violencia doméstica por parte del futbolista, que no fue convocado por el técnico José Pékerman para la Copa América Centenario que arranca este viernes con el partido entre Estados Unidos y Colombia.



Policías acudieron al Hotel Metropolitan alertados por varias quejas de huéspedes debido al escándalo registrado en una de las habitaciones.



Según el reporte de la Policía, al cual tuvo acceso Efe, en otra de las habitaciones estaban sus dos hijos acompañados de otro adulto.



Los agentes dijeron en su informe que "encontraron cabello humano en el suelo del cuarto de hotel" y a una mujer "sin parte de su cabello" que, mientras lloraba, les aseguró que había sido atacada por el defensa, de 29 años.



El exjugador de Palmeiras y Flamengo brasileños y Nápoles y Milán italianos tomó una cortadora de cabello y, tras someter a su mujer, le cortó parte del mismo, según el informe policial.



Según los investigadores, Armero señaló que él y su esposa estuvieron de copas y que cuando llegaron al hotel ella le pidió que le cortara el cabello, versión que desmintió Bazán.