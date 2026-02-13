Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:38

Venta de ETB no cuenta con estudios técnicos: Contraloría

La contralora Ligia Inés Botero aseguró que el futuro de la ETB debe soportarse en criterios técnicos, económicos y sociales.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Bogotá

La entidad hizo un estudio desde el control fiscal llamado ‘ETB patrimonio de Bogotá’, en el que se demuestra que el Distrito no tiene un estudio técnico que demuestre cuál es el presente y el futuro de la empresa, debido a que solamente se ha considerado la venta de la empresa.

De esta manera, la contralora Ligia Inés Botero aseguró que el futuro de la ETB debe soportarse en criterios técnicos, económicos y sociales, “ya que la empresa ha venido incursionando desde el 2013 en el desarrollo de nuevas líneas de negocio”.

Así, la funcionaria propone tres opciones para el futuro de la ETB: “Hay que analizar la capitalización de la empresa vía recursos del distrito, conseguir un socio estratégico y, como última opción, la venta en totalidad de la ETB”.

