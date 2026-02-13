Usuarios de Capital Salud denuncian falta de medicamentos y largas filas al reclamarlos

Los usuarios de esta Eps son, en su mayoría, personas con cáncer de la tercera edad, quienes tardan horas en ser atendidos y además aseguran que los medicamentos se los están entregando incompletos.

La falta de medicamentos, según algunos funcionarios, se debe a que la Eps de la Alcaldía de Bogotá cambio de proveedor, sin embargo esperan habilitar otros puntos de atención.

Si tienen alguna denuncia ciudadana, escriba al correo: Movilwradio@gmail.com