Procuraduría inició acompañamiento preventivo al proceso de venta de la ETB

Luego de que el Concejo Distrital aprobara en el plan de desarrollo la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la Procuraduría General de la Nación le anunció al alcalde, Enrique Peñalosa, el inicio del acompañamiento preventivo que realizará a dicho proceso.

La Procuraduría le pidió información precisa de lo aprobado para la enajenación de la ETB, así como de los diagnósticos y estudios que se hayan adelantado sobre todas las alternativas para la continuidad o no de dicha empresa.

También se pidió copia de la respuesta emitida por el Distrito a la Contraloría de Bogotá, relacionada con la autorización de enajenar la totalidad de las acciones de la empresa bogotana, y el cronograma de acciones para la venta.

«Dicha actuación preventiva se ejerce con el fin de defender derechos fundamentales en peligro, evitar un inminente riesgo del patrimonio público, la inobservancia de los principios y fines de la contratación estatal, así como la vulneración del ordenamiento jurídico o la comisión de faltas disciplinarias», indica un comunicado de la Procuraduría.