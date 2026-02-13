Predios del Bronx a extinción de dominio

El fiscal Jorge Fernando Perdomo aseguró que muchos de los propietarios de estos predios huyeron y otros tantos fueron desplazados por las bandas criminales, pero ahora lo que se pretende es realizar una verdadera renovación urbana y un rescate social y humano en el sector.

Recalcó el funcionario que las acciones para terminar de desmantelar la delincuencia en el Bronx seguirán con rigor.