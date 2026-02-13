Hable con elPrograma

13 feb 2026

Hoja de vida del alcalde Peñalosa en la lupa de la Fiscalía

En el despacho de la Vicefiscal Elka Vanegas reposa una denuncia penal en contra del alcalde Enrique Peñalosa por el delito de falsedad en documento público.

Enrique Peñalosa. Foto: Colprensa

Bogotá

El demandante es el abogado Augusto Alfonso Ocampo, quien exige que el mandatario de la ciudad aclare si ha realizado estudios de doctorado tal como lo anunció para su posesión.


El alcalde Peñalosa fue seriamente cuestionado luego que se desvirtuara en su hoja de vida la realización de dichos estudios. Por tal razón, el abogado demandante entabló la acción judicial en contra del burgomaestre.


La hoja de vida del alcalde será minuciosamente revisada por la Vicefiscal Vanegas.

