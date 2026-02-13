Hable con elPrograma

Funcionarios del Distrito protestan por despidos masivos

Cerca de ocho mil personas serán despedidas.

Centro Administrativo Distrital - Imagen de archivo. Foto: Colprensa(Thot)

Centro Administrativo Distrital - Imagen de archivo. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Bogotá

Un grupo de trabajadores de entidades del Distrito protestan frente al Centro Administrativo Distrital –CADE– de la calle 26 con carrera 30 por los masivos despidos anunciados por Francisco Maltés, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia.

Maltés aseguró que ocho mil personas serán despedidas de la Secretaría de Salud, de Integración Social, de Movilidad, de Cultura, de Planeación y de Hacienda.

A esta marcha también se suman quienes se oponen a la venta de la empresa de telecomunicaciones ETB, aprobada en primer debate en el Concejo de la ciudad el pasado 23 de mayo.

