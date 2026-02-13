Funcionarios del Distrito protestan por despidos masivos

Un grupo de trabajadores de entidades del Distrito protestan frente al Centro Administrativo Distrital –CADE– de la calle 26 con carrera 30 por los masivos despidos anunciados por Francisco Maltés, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia.

Maltés aseguró que ocho mil personas serán despedidas de la Secretaría de Salud, de Integración Social, de Movilidad, de Cultura, de Planeación y de Hacienda.

A esta marcha también se suman quienes se oponen a la venta de la empresa de telecomunicaciones ETB, aprobada en primer debate en el Concejo de la ciudad el pasado 23 de mayo.