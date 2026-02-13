En tres días se solucionaría escasez de medicamentos en Capital Salud: Supersalud

Muñoz aseguró que la responsabilidad es del antiguo proveedor que quedó en deuda con los pacientes.

Adicionalmente, la Superintendencia de salud anunció la apertura de tres nuevas sedes en el sur de la capital para la entrega oportuna de medicamentos, con prioridad para personas incapacitadas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.