En tres días se solucionaría escasez de medicamentos en Capital Salud: Supersalud

Luego de que varios afiliados a Capital Salud protestaran por largas filas para ser atendidos y por escasez de medicamentos, se pronunció el superintendente de salud, Noman Muñoz.

Norman Muñoz. Foto: Colprensa

Muñoz aseguró que la responsabilidad es del antiguo proveedor que quedó en deuda con los pacientes. 

Adicionalmente, la Superintendencia de salud anunció la apertura de tres nuevas sedes en el sur de la capital para la entrega oportuna de medicamentos, con prioridad para personas incapacitadas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. 

