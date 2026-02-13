De descubrirse negocios indebidos con ETB, concejal renunciaría a su cargo

Ésta solicitud se da luego de que Martínez supuestamente fuera víctima de amenazas, según él, por la posición que tiene frente a la venta de la empresa de telecomunicaciones ETB.

Adicionalmente, el concejal denuncia que se está utilizando su nombre en redes sociales para vincularlo a negociaciones indebidas relacionadas con el debate que hoy se adelanta en la comisión del Plan de Desarrollo.

Con el fin de demostrar su inocencia, el concejal solicitó al ente acusador intervenir todas sus redes sociales y que si se demuestra que él sí está incurriendo en clientelismo con la venta de la ETB, tomará la decisión de renunciar.