Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

De descubrirse negocios indebidos con ETB, concejal renunciaría a su cargo

El concejal Hosman Martínez radicó una solicitud de investigación ante la Fiscalía General de la Nación.

Caracol Radio

Bogotá

Ésta solicitud se da luego de que Martínez supuestamente fuera víctima de amenazas, según él, por la posición que tiene frente a la venta de la empresa de telecomunicaciones ETB.

Adicionalmente, el concejal denuncia que se está utilizando su nombre en redes sociales para vincularlo a negociaciones indebidas relacionadas con el debate que hoy se adelanta en la comisión del Plan de Desarrollo.

Con el fin de demostrar su inocencia, el concejal solicitó al ente acusador intervenir todas sus redes sociales y que si se demuestra que él sí está incurriendo en clientelismo con la venta de la ETB, tomará la decisión de renunciar.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir