Así serán los planes urbanísticos para la zona del Bronx

Así luce el Bronx despúes de la intervención de la Policía. Foto: Colprensa( Thot )

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este martes que los edificios del Bronx serán demolidos para dar paso a toda clase de proyectos urbanísticos, entre ellos los que tienen que ver con la primera línea del metro.

“Lo que tenemos planeado es demoler este sector y hacer algunos espacios públicos y comercios, ya que este es un sector comercial”, aseguró el alcalde Peñalosa.

También destacó que, además de estos planes, se tiene pensado trasladar la Alcaldía Local de Los Mártires a este sector.

“El metro que estamos haciendo con el Gobierno y Planeación Nacional pasa a dos cuadras del Bronx y, por esa razón, ese sector forma parte de los planes de renovación urbana del metro”, afirmó Peñalosa.

Plan de Ordenamiento Territorial

Durante un foro de Planeación Nacional, Peñalosa también afirmó que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se armonizará de manera consensuada con los municipios aledaños para que se genere un desarrollo sostenible.

“Estamos hablando con los municipios aledaños, con Cota, Funza, Chía, Mosquera, Soacha. Más que en un mega plan, estamos trabajando en la armonización de los POT y en proyectos específicos con cada municipio vecino”, sostuvo el alcalde.

Además, dijo que en marzo del próximo año estaría listo el nuevo POT para iniciar las discusiones y que sea aprobado por el Concejo a finales del 2017.

Pico y Placa para vehículos blindados

El alcalde también afirmó que los carros particulares blindados tendrán pico y placa, así como otros vehículos. La única excepción, como ocurre actualmente, son los esquemas oficiales de seguridad.

“Con el nuevo sistema, aún los carros blindados van a tener pico y placa y, si quieren circular, deberán pagar para poder hacerlo”, dijo.

El mandatario recordó que el dinero que paguen los ciudadanos por transitar con pico y placa será invertido en mejorar el transporte público y las vías.