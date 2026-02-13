Alcaldía pide a Fiscalía acelerar investigación por muerte de estudiante de la Distrital

Barbosa, estudiante de Tecnología Mecánica, resultó herido y quedó en coma tras confusos hechos ocurridos en la universidad el pasado 21 de abril. Desde ese día, el Distrito ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que avance lo más rápido posible en la investigación para aclarar lo ocurrido.

El secretario de Seguridad del Distrito, Daniel Mejía, se comunicó con el rector y el vicerrector de la Universidad y les solicitó la máxima colaboración en la investigación para esclarecer los hechos. Esta mañana, tras lamentar el deceso, el secretario Mejía pidió respetuosamente celeridad en la investigación para esclarecer los hechos en los que resultó herido el joven.

Barbosa ingresó el 21 de abril con trauma craneoencefálico severo al Hospital El Tunal, donde le practicaron procedimientos de descompresión y colocación de drenajes. Desde entonces permanecía en estado de coma.