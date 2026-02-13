Administraciones anteriores deben responder por el Bronx: procurador

El procurador general, Alejandro Ordóñez, tildó de "incoherente" la actuación del Estado frente a la intervención del Bronx, pues "por una parte desmonta la política pública para combatir los cultivos ilícitos" y por la otra persigue a quienes se dedican al microtráfico, identificando a los habitantes de la calle como "instrumentos" de ese entramado.

Afirmó Ordóñez que administraciones anteriores a la de Peñalosa, incluyéndolo a él como exalcalde, son responsables de la crisis humanitaria que se vive en ese lugar.

"Por supuesto que sí (deben responder) y esta es una prueba del fracaso de las políticas alternativas en materia de consumo de drogas (...) Hay una incoherencia del Estado, porque los habitantes de la calle se convierten en figuras del narcotráfico. Y en la medida que se fortalezca el narcotráfico, el Estado con la renuncia a combatir los cultivos ilícitos nos avocó a la sociedad al fortalecimiento de ello", afirmó Ordóñez.

Agregó el procurador que la intervención del Bronx debe ir dirigida a la persona "al habitante de la calle, a su rehabilitación. Debe ser una política pública. Otro tema es el policivo. La autoridad no puede permitir que un centro se convierta un santuario de la delincuencia".