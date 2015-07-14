Desde el pasado lunes, 13 de junio, varios camiones compactadores se encuentran represados en la entrada, después de que se dañara una báscula de pesaje del relleno sanitario de Doña Juana.

Fuentes aseguraron que solo se está utilizando una báscula alterna para el ingreso y salida de los vehículos de las empresas de aseo, a pesar de los esfuerzos se presenta retrasos.

Los trancones de los camiones compactadores se encuentran a lo largo de un tramo de la Avenida Boyacá, al sur de la capital del país.