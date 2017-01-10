Voces de paz celebra anuncio sobre visita de Hollande a zona veredal
Según el movimiento político, la presencia del presidente francés en estas zonas es "un invaluable hecho de paz".
Voces de paz, el movimiento que acompaña el proceso de paz en el Congreso, calificó como "un invaluable hecho de paz" la anunciada visita del presidente Francois Hollande a una zona veredal del Cauca.
Según este movimiento, con esta visita el país y el mundo "sabrán entender y rodear" el proceso y debe "volcarse hacia las zonas de paz, permitiendo concretar en medio del diálogo, la refléxión, el trabajo, las risas, la música y el bail, el gran anhelo de la Colombia reconciliada. Allí donde antes había balas y muerte, debe haber ahora perdón y futuro".
Voces de paz también celebró el avance de las Farc hacia las zonas veredales y el cumplimiento de los cronogramas "aún en medio de las adversidades".
Además, calificaron como mezquinas las críticas a los observadores de la ONU y de la Unidad de Edificación de la Paz de la Policía por bailar con miembros de la guerrilla.