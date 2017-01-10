Voces de paz celebra anuncio sobre visita de Hollande a zona veredal

El embajador francés afirma que su país ha estado apoyando el proceso de paz. En foto, el presidente de Francia, François Hollande. Foto: Agencia Reuters/Lionel Bonaventure( Thot )

Voces de paz, el movimiento que acompaña el proceso de paz en el Congreso, calificó como "un invaluable hecho de paz" la anunciada visita del presidente Francois Hollande a una zona veredal del Cauca.

Según este movimiento, con esta visita el país y el mundo "sabrán entender y rodear" el proceso y debe "volcarse hacia las zonas de paz, permitiendo concretar en medio del diálogo, la refléxión, el trabajo, las risas, la música y el bail, el gran anhelo de la Colombia reconciliada. Allí donde antes había balas y muerte, debe haber ahora perdón y futuro".

Voces de paz también celebró el avance de las Farc hacia las zonas veredales y el cumplimiento de los cronogramas "aún en medio de las adversidades".

Además, calificaron como mezquinas las críticas a los observadores de la ONU y de la Unidad de Edificación de la Paz de la Policía por bailar con miembros de la guerrilla.