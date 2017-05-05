Uribismo arremete contra embajador Pinzón por aprobación de recursos de EE.UU.

Después de que el presidente Juan Manuel Santos en el marco del Congreso Internacional de Zonas Francas en Cartagena celebrara que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el aumento de recursos para Colombia de un 20%, el senador Álvaro Uribe madrugó a responder al primer mandatario arremetiendo contra su embajador en Washington.

Esta reacción del jefe de la oposición es la primera desde que el presidente Juan Manuel Satos afirmara que quienes hicieron comentarios negativos internacionalmente, sobre el país, pueden tener tranquilidad, y en el caso de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quedaron “viendo un chispero”.

Pusieron al Dr Pinzón, Embajador ante USA, a hacer lobby en favor del narcoterrorismo permitido por Santos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 5, 2017

Estas aseveraciones del presidente Santos también fueron contestadas por otros integrantes del Centro Democrático como el senador Ernesto Macías: “Al mejor estilo de su mejor amigo Maduro, JMSantos desafiante y camorrero, pelea con fantasmas. Dice: 'se quedaron viendo un chispero', Afirmo el Senador “Al mejor estilo de su mejor amigo Maduro, JMSantos desafiante y camorrero, pelea con fantasmas. Dice: 'se quedaron viendo un chispero'.”