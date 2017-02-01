Trump ordena aumentar medidas para tramitar visados de colombianos a EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en Colombia anunció hoy que en su mayoría los ciudadanos que quieran solicitar visado para viajar a ese país tendrán que pasar por entrevistas personales, tras el decreto que firmó el presidente Donald Trump para aumentar la seguridad en dicho proceso en todo el mundo.



"El Presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva el 27 de enero para aumentar la seguridad del proceso de solicitud de visa en todo el mundo. Efectivo inmediatamente, el Departamento de Estado requerirá entrevistas de visa para todos los solicitantes con algunas excepciones", según un comunicado de la embajada.



Estarán exentos de entrevistas los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales (Categorías: A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 hasta -6, C-2 y C-3).



Así como los solicitantes menores de 14 y mayores de 79 años y los que hayan tenido una visa de la misma categoría y que haya expirado hace menos de 12 meses.



La información agrega que "esto puede tener un impacto en el tiempo de espera para programar una cita en el Consulado", por lo que recomiendan a quienes planeen viajar a Estados Unidos que comiencen el trámite de solicitud de visado con la mayor anticipación posible.



El funcionario consular puede requerir una entrevista personal en cualquier situación en la que la información provista en la solicitud lo indique.



"Todas las solicitudes de visado, incluidos los que están exentos de entrevista, son sujetos al mismo riguroso chequeo de seguridad", agregó la información.



En el tema de renovación de los visados vencidos que se hacía antes sin entrevista, se acortó el plazo de cuatro años a solo uno.



Sin embargo, un vocero oficial de la embajada de Estados Unidos afirmó a EFE que como la gran mayoría de los colombianos renueva su visado dentro de los doce meses de su expiración, "estos cambios no afectarán a muchos solicitantes".