Tráfico de armas en las Fuerzas Militares, nueva investigación de Ricardo Calderón
www.wradio.com.co conoció que, luego de publicar el artículo "Tolemaida Resort," el periodista de la revista Semana Ricardo Calderón, antes de ser víctima de un atentado, se encontraba investigando sobre el tráfico de armas al interior de las Fuerzas Militares.
Calderón, jefe de investigaciones de Semana, sufrió un atentado por parte de desconocidos que dispararon a su automóvil, pero no sufrió daño alguno.
El atentado fue perpetrado el miércoles 1 de mayo por la noche cuando Calderón se detuvo en un peaje de carretera, a unos 64 kilómetros de Bogotá, después de haber hablado con unas fuentes como parte de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de un fuerte militar que también sirve de prisión.
