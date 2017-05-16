Todo lo que usted debe saber sobre el encuentro Santos-Trump

"Afortunadamente el ambiente que hay en Estados Unidos frente a Colombia es muy positivo", afirmó Santos en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, al término del consejo de ministros. El mandatario colombiano viajará mañana a Washington, donde comenzará sus actividades de inmediato.

Según Santos, la agenda será "intensa" e incluye ese mismo día una reunión en la Biblioteca del Congreso, organizada por el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes de Washington.



Ese grupo bipartidista, presidido por los congresistas Ben Cardin (demócrata, de Maryland) y Roy Blunt (republicano, de Misuri), entregará un documento que constituye la hoja de ruta de la relación entre los dos países.



El jueves 18 la agenda comenzará con un encuentro organizado por el Consejo de Negocios EE.UU.-Colombia, en donde el mandatario se referirá a la transformación del país andino, la inversión, el turismo, las oportunidades comerciales y el posconflicto tras la firma del acuerdo de paz.



Acto seguido, el presidente se entrevistará en el Capitolio con Paul Ryan, representante republicano de Winsconsin, y posteriormente con los líderes de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (republicano de Kentucky), y de la minoría, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York).



El mandatario llegará a Washington dos semanas después de que el Congreso de EE.UU. aprobara un paquete de ayuda a Colombia por 391 millones de dólares que permitirá impulsar la iniciativa Paz Colombia.



Al respecto, Santos comentó hoy que el buen momento de la relación bilateral "se demostró hace algunos días con la aprobación de la propuesta que había hecho el Gobierno anterior (de Barack Obama) para financiar Paz Colombia, que significa un incremento en los recursos frente a lo que se venía dando y es una señal para nosotros muy positiva".



Según la Presidencia colombiana, el jueves, hacia las 15.00 hora de Washington (19.00 GMT), Santos será recibido por Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.



Los temas del encuentro, de aproximadamente una hora, serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, las oportunidades comerciales y la política regional.



"La visita que mañana se inicia a Washington es muy importante. No solamente es el encuentro con el Presidente Trump, sino también las reuniones con otros altísimos funcionarios", explicó.



Tras el encuentro con Trump, Santos irá a una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubenstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.



En la cena el presidente colombiano hablará ante cerca de 800 empresarios y presidentes de compañías sobre el cambio experimentado por el país en los últimos años.



"Hay una agenda muy intensa en la parte empresarial", expresó este martes. Además, agregó, "en esa cena tendremos la oportunidad de tener un intercambio con los principales inversionistas americanos que están muy interesados en Colombia".



Para el viernes la agenda incluye un encuentro con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y la participación como orador en la ceremonia de graduación del curso 2017 de la Universidad de Virginia, en el campus principal de la ciudad de Charlottesville.



Santos estuvo de visita oficial en Estados Unidos en febrero del año pasado con motivo de los 15 años del Plan Colombia. En esa oportunidad se reunió con el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), con quien lanzó la iniciativa Paz Colombia.