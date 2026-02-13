Tensiones en el Congreso por modificación a la Ley de Restitución de Tierras

El proyecto de ley, de iniciativa del senador de Cambio Radical, Antonio Guerra, busca entre otras cosas modificar el artículo 78 de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras con el fin de que, cuando en un proceso de restitución de tierras, el demandado sea un segundo ocupante, la carga de prueba recaiga sobre el demandante o presunto despojado.

Este proyecto de ley fue defendido por la representante a la Cámara del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró que esta disposición tiene como fin proteger a los terceros que adquirieron tierras de buena fe. "En la Ley 1448 no se tranza un metro de tierra, la propiedad privada rural no existe y el campesino es castigado como culpable".

Por su parte la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, aseguró que lo que se está intentando en este caso es incorporar un mico a la Ley de Restitución de Tierras con el fin de declarar por ley a todos los segundos ocupantes como legítimos, amarrando las manos de los jueces para valorar las pruebas dentro del proceso. Para la parlamentaria, quienes tienen problema con esta ley aprobada en el año 2011 son "lobos disfrazados con piel de ovejas".