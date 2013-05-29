Sobre acuerdo con las Farc: La SAC no apoya titulares, apoya documentos
Rafael Mejía, sostuvo en La W que solo hasta conocer los documentos de lo acordado entre Gobierno y Farc se pronunciará. Recordó que apoyan el proceso en La Habana.
El director de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, sostuvo en www.wradio.com.co que solo hasta conocer los documentos de lo acordado entre Gobierno y Farc en el tema agrario se pronunciará. Recordó que apoyan el proceso en La Habana.
“Ante este apoyo del proceso de paz lo responsable no es apoyar los titulares sino los documentos que se aprobaron”, dijo Mejía, quien indicó que lo “importante” es conocer “hasta dónde se comprometió cada parte”.
Insistió en que cuando “conozcamos que fue lo que se acordó uno puede apoyar lo acordado en La Habana”. “Lo que estamos esperando es de donde saldrán los recursos para todo eso”, afirmó.
Sobre el censo agropecuario, el director de la SAC explicó que sin ese punto sería imposible planificar el tema de la restitución de tierras.
