Siga en vivo el programa de Vicky Dávila en La W

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19 may 2026 Actualizado 11:42

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La reconocida periodista trae toda la información de Colombia y el mundo. La acompañan Rafael Manzano, Esteban Vásquez, Juan Pablo Barrientos y Jairo Lozano.

La W con Vicky Dávila. Foto: La W

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