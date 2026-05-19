Siga en vivo el programa de Vicky Dávila en La W; hoy con Silvestre Dangond
La reconocida periodista trae toda la información de Colombia y el mundo. La acompañan Rafael Manzano, Esteban Vásquez, Juan Pablo Barrientos y Jairo Lozano.
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