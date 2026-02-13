Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:34

Sentencia de la Corte sobre el IMAN e IMAS rige desde 2017

Fue aprobado el incidente de impacto fiscal contra esa sentencia, aplazando así su entrada en vigencia.

Caracol Radio

Con cinco votos a favor, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó el incidente de impacto fiscal interpuesto por el Ministerio de Hacienda sobre la sentencia C-492 de 2015, que aprobó, a partir de 2016, la exención del 25% sobre los ingresos laborales de los empleados que pagan el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -Imán-.

Con el incidente aprobado se posterga la ejecución de dicho fallo haciendo extensiva esta exención tributaria sólo a partir de 2017.

De acuerdo con el Gobierno, el fallo cuestionado generaba un gigantesco 'hueco fiscal'.

Votaron a favor los magistrados Ortiz, Guerrero, Mendoza, Pretelt y Linares.

