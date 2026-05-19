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19 may 2026 Actualizado 11:42

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Secuestro de Odín Sánchez no deja de ser censurable: Restrepo

La fase pública de la negociación con el Eln iniciará el martes 7 de febrero.

Secuestro de Odín Sánchez no deja de ser censurable: Restrepo. Foto: Colprensa

Secuestro de Odín Sánchez no deja de ser censurable: Restrepo. Foto: Colprensa(Thot)

Secuestro de Odín Sánchez no deja de ser censurable: Restrepo. Foto: Colprensa

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A través de su cuenta de Twitter, el jefe negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, Juan Camilo Restrepo, expresó que pese a que celebran la liberación del excongresista Odín Sánchez, quien se canjeó por su hermano Patrocinio, su secuestro sigue siendo censurable.

"Liberación de Odín Sánchez hoy es hecho humanitario que celebramos. Pero no deja de ser un secuestro que, como cualquier otro, es censurable", dice el trino.

La fase pública de la negociación con el ELN iniciará el martes 7 de febrero.

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