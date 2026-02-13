Se reanudan diálogos entre Gobierno y campesinos en el Cauca

Entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) se ha establecido una hoja de ruta que permitirá avanzar en los acuerdos, con el objetivo de dinamizar la resolución de las peticiones emanadas por las comunidades indígenas a propósito de la declaración de un estado de emergencia económica, social y ecológica de las comunidades del Cauca.

La viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez, ha presentado una ruta técnica Jurídica que tiene como objetivo soportar la expedición de dicho instrumento para dar cumplimiento a lo acordado con las comunidades, a través de una comisión mixta que revise la propuesta de declaratoria presentada por el CRIC y se soporte con el análisis de expertos constitucionalistas.

Sin embargo, la consejería del CRIC ha advertido que no se les está garantizando el instrumento para el cumplimiento de los acuerdos, pues advierten que se trata de un proceso de análisis que no es necesario. Las comunidades aseguran que su propuesta contiene el soporte jurídico suficiente para que el gobierno expida dicha declaratoria como mecanismo que permita dar cumplimiento a los acuerdos pactados.

Así, este ha sido uno de los puntos que más han demorado el proceso de negociación entre el gobierno y las comunidades indígenas del Cauca.